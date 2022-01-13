«Подчиняем себя слепому року»: Курганская епархия объявила войну астрологии

Курганская епархия считает, что православные не должны верить в астрологию и увлекаться данной лженаукой. Этой теме епархия посвятила просветительские листовки с заголовком «Гороскопы: верить или нет».

«Увлечение астрологией – это отвержение двух основных принципов взаимоотношений человека с Богом: Промысла Божия и свободы воли человека. Каждый из нас получил от Всевышнего бесценные дары – разум и свободу – для того, чтобы использовать их во благо собственной души и своих ближних, но в итоге мы добровольно обесцениваем их и подчиняем себя слепому року», – такая цитата из листовки в четверг, 13 января, размещена на официальном сайте Курганской епархии.

Духовентство также утверждает, что астрология – это типичная лженаука и ее можно считать разновидностью гадательной магии. Такой же позиции, по утверждению епархии, придерживаются и эксперты Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН. «Наука и религия имеют общую цель в борьбе с хиромантией и гороскопами», – резюмировали авторы сообщения.

Курган, Дарья Котова

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