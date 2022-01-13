Губернатор Шумков передал полномочия ушедшего вице-губернатора заму по финансам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал часть полномочий вице-губернатора заместителю губернатора Константину Ермакову. Об этом сообщает телеграм-канал руководителя департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александра Тетерина 13 января 2022 года.

Конкретно речь идёт о кураторстве департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Ранее этот департамент курировал ушедший в декабре 2021 года вице-губернатор Владислав Кузнецов.

Вместе с этим г-н Ермаков больше не возглавляет финансовое управление региона. На этот пост назначен его первый заместитель Сергей Гаврин.

Также за Ермаковым остаётся кураторство департамента имущественных и земельных отношений, управления финансов, кроме того, он будет курировать работу управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области.

Ушедший вице-губернатор Владислав Кузнецов курировал также департамент информационной и внутренней политики региона. Пока о том, кому в полномочия будет передана эта сфера, не сообщается.

Также не сообщается причина решения о сокращении полномочий вице-губернатора. Останетося ли эта должность в структуре правительства – тоже пока неясно.

Курган, Ольга Федорова

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