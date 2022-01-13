В Курганской области ужесточили антиковидные меры: QR- коды возвращаются

Курганский оперативный штаб ужесточил антиковидные меры.

С 16 января 2022 года рестораны и кафе будут работать до 23:00, а в ТЦ, ТРЦ и прочих торговых объектах площадью более 1 тыс. кв. м. снова вводятся справки и QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенное не позднее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом. Также пропуском в магазин станет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов назад.

Напомним, перед новогодними праздниками областные власти отменили требование предъявлять QR-коды для посещения торговых центров. Кроме этого чиновники разрешили возобновить работу организаций в сфере общественного питания после 23:00.

Курган, Ольга Федорова

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