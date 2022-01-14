В курганском правительстве ликвидировали должность вице-губернатора

Из курганского правительства исключили должность вице-губернатора. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Вадим Шумков.

Теперь в состав правительства входит губернатор, шесть его заместителей, директора департаментов и начальники управлений. Решение Вадима Шумкова единогласно поддержали депутаты курганской облдумы в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.

Напомним, в середине декабря 2021 года должность вице-губернатора Курганской области стала вакантна после увольнения Владислава Кузнецова. Он курировал внутреннюю политику региона.

Курган, Ольга Федорова

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