Курганские власти после заявления Губерниева прокомментировали положение дел в биатлоне

В Курганской области не планируют закрывать отделение биатлона. Об этом заявили в региональном правительстве.

«Ошибочная информация, озвученная в СМИ, могла быть связана с тем, что отделение биатлона, которое в настоящее время находится в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1», как и ряд других отделений, планируется передать в муниципальную спортивную школу города Кургана, – пояснили в Управлении по физической культуре и спорту Курганской области. – Эта мера позволит не только привлечь к занятиям спортом больше детей, но и дать возможность ребятам из муниципальных районов и округов попасть в школу олимпийского резерва, что в настоящее время является проблематичным».

Чиновники утверждают, что перевод в ведение муниципалитета никак не отразится на условиях проведения тренировочного процесса ни для спортсменов, ни для тренеров: сохранятся места проведения тренировок, инвентарь и экипировка. Биатлонисты продолжат тренировки в Центре зимних видов спорта, который действует на обновленной лыжной базе, построенной в 2020 году по адресу: г. Курган, п. Увал, улица Звездная, 1.

Для подготовки спортсменов помимо создания обновленной инфраструктуры был приобретен новый спортинвентарь – лыжи, лыжероллеры и т.д. В 2022 году планируется третий, заключительный, этап обустройства Центра зимних видов спорта: установка ограждения по периметру, устройство с видеонаблюдения, монтаж системы «Старт-финиш», а также будет приобретено новое оборудование для прокладки лыжни.

Вместе с тем, в настоящее время есть проблемы с тренерским составом по направлению биатлон. В течение 2020 года тренеры, которые занимаются подготовкой спортсменов по данному направлению, неоднократно были уличены в нарушении трудовой дисциплины. В связи с невыполнением уровня достижений спортсменов, а также несоответствием квалификации тренеров, в 2021 году спортсмены отделения биатлона переведены на оздоровительные программы. На сегодняшний день тренерскую деятельность осуществляют два тренера, к сожалению, ни один из них не имеет допуска к оружию.

По данным «Нового Дня», причина в том, что тренеры имеют вредные привычки.

«В случае положительной динамики спортивных достижений биатлонистов, ГБУ «СШОР №1» готова принять перспективных биатлонистов и создать им все необходимые условия для спортивного роста, в том числе и на базе Тюменской «Жемчужина Сибири». Соответствующий вопрос прорабатывается управлением по физической культуре и спорту», – резюмировали в управлении физкультуры.

Напомним, накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил о закрытии биатлонных школ в Кургане. «Кстати, есть тревожный сигнал из Кургана. Там проблемы с биатлоном. Ветераны говорят, что почти все школы закрылись. Как такое вообще возможно?», – сказал Губерниев. Он призвал губернатора Шумкова разобраться в ситуации совместно с Министерством спорта.

Так комментатор отреагировал на пост курганского мастера спорта международного класса по биатлону Ольги Мусиной. По ее словам, биатлон в Кургане решили закрыть, детей, желающих заниматься этим видом спорта, уже три года не принимают в спортивную школу. «То нет набора, то возраст не тот, то тренеров нет», – написала Мусина у себя в Instagram.

Курган, Ольга Федорова

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