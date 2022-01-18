Курганские власти намерены взбодрить футбольный клуб «Тобол»

Власти Курганской области хотят взбодрить местный футбольный клуб. Об этом сообщил 18 января в ходе онлайн брифинга начальник управления физкультуры и спорта Курганской области Сергей Моторин. Он пояснил: в прошлом году ФК «Тобол» не показал хороший результат, но в отрасли продолжается реформа, которая должна изменить положение дел и вывести клуб в дивизион уровнем выше.

По словам г-на Моторина, вывод ФК «Тобол» на новый уровень – это условие четырёхстороннего соглашения с Российским футбольным союзом, который подписал в 2020 году губернатор Вадим Шумков. Предмет соглашения – развитие футбола в регионе.

«Один из аспектов (соглашения – прим.ред.) – это наличие профессионального спортивного клуба. Мы прорабатываем вопрос о переводе футбольного клуба «Тобол» в областную структуру. Он до конца у нас ещё не проработан. Но мы идём к этому. Наше видение такое: мы заводим футбольную команду, спортивную школу по хоккею на программу спортивной подготовки», – объяснил Сергей Моторин.

Он пояснил, что от «Тобола» власти ждут лучших результатов. «Профессиональный клуб – это у нас наличие второй лиги. Здесь, наверное, скрывать нечего – в прошлом году, играя в третьей лиге «Урал – Западная Сибирь», команда «Тобол» заняла 15 место из 16 команд. И я думаю, что сначала нам необходимо выстроить системность: в третьей лиге добиться результата (мы определим, какой должен быть результат)», – сообщил глава управления спорта и физкультуры, отвечая на вопрос подписчиков паблика региона.

Он отметил, что региональные власти намерены «реорганизовать, взбодрить футбольный клуб». По словам г-на Моторина, ФК «Тобол» должен стать таким, чтобы на его матчи снова стали приходить зрители».

Курган, Наталья Ефремова

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