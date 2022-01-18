В Кургане лось прыгнул с моста и погиб

В Кургане лось упал с Бурово-Петровского путепровода. Тело животного обнаружили под мостом.

Животное осмотрели ветеринары и сотрудники регионального департамента природных ресурсов и защиты окружающей среды, – сообщает «Область 45». В ходе осмотра туши следов огнестрельного ранения обнаружено не было.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что лось прыгнул с моста: «Да, у меня муж видел его, как он скользил по льду, а потом сиганул с моста. Там, кстати, на мосту его много кто видел».

Главные ветеринары области также предполагают, что лось погиб от полученных травм после падения с большой высоты. Специалистами Управления ветеринарии были отобраны образцы проб с тела погибшего животного с целью исключения особо опасных инфекционных заболеваний. Туша лося утилизирована.

Курган, Ольга Федорова

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