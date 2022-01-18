Курганский митрополит рассказал, как защититься от колдовства и бесов

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал, как защититься от воздействия колдовства, сглаза и отрицательной энергии.

В том, что вышеперечисленные явления существуют, владыка признался в интервью телеканалу «Область 45». По его мнению, противостоять им способна святая вода.

«Мы знаем, что существует отрицательная энергия. Существует колдовство. Оно же есть. Оно же действует. И мы знаем, у нас есть средства защиты от всего этого, – сказал митрополит. – И в лавре не случайно когда я жил, у нас был отец Герман. И когда он вычитывал чин изгнания злых духов, он обильно все окроплял святой водой. Святую воду бесы боятся, духи боятся. Сейчас много… сглаз и прочее. Проявления отрицательной бесовской энергии, оно есть в нашей жизни».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»