Курганские власти поменяли место строительства новой ледовой арены

Власти Курганской области передумали строить ледовую арену на Увале. Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Вадим Шумков, объект решено возвести в районе Востояный.

«Долго отбирали площадку под ещё одну новую ледовую арену, которую начнём строить концом этого года. Пока, исходя из близости сетей и отсутствия необходимости отсыпки, предварительно очень неплохо смотрится вариант размещения объекта неподалёку от аэропорта, что позволит заниматься в ней и ребятам из ближайших районов и сел, обеспечив нормальный подвоз школьными автобусами», – написал губернатор.

Как уточнили в региональном управлении физкультуры и спорта, в 2022 году чиновники займутся разработкой проектно-сметной документации объекта. Стройка начнется в 2023-2024 годах.

Напомним, ранее третью ледовую арену в Кургане планировали построить рядом с посёлком Увал и шоссе имени Героя России А.В. Тюнина.

Курган, Ольга Федорова

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