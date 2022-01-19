В Шадринске судили предпринимательницу, из-за которой ребенок сломал руку

В Шадринске вынесли приговор предпринимательнице, по вине которой ребенок травмировался на надувном батуте.

Летом 2020 года жительница Кургана открыла бизнес в одном из населенных пунктов Шадринского района – установила у клуба надувной батут для развлечения детей. «Однако в нарушение требований безопасности подсудимая не установила на батуте сетку для ограничения игровой зоны. Ребенок, прыгая, перевалился через борт батута и упал», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Шестилетний ребенок получил перелом костей правого предплечья со смещением отломков.

Женщина признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ и обязал выплатить потерпевшему в счет возмещения морального вреда 100 тысяч рублей. Батут конфискован.

Шадринск, Ольга Федорова

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