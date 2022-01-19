Оперштаб в Курганской области отменил QR-коды и отправляет жителей на удалённую работу

В Курганской области временно отменили требование наличия QR-кода при посещении торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий и предприятий, которые оказывают гражданам услуги. Не нужно будет предъявлять справку о вакцинации с 20 января по 1 февраля. Об этом говорится в выписке из решения оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 19 января 2022 года. Очевидно, режим работы компаний после 1 февраля власти определят позднее.

Вместе с этим рекомендовано всем коммерческим и государственным компаниям перевести треть сотрудников на удалённую работу с 24 января 2022 года.

Кроме того, согласно выписке, оперативный штаб обязует управляющие компании не реже раза в неделю проводить санитарную обработку подъездов.

О переводе школьников на дистанционный режим работы ничего не сказано, хотя губернатор Вадим Шумков накануне интересался мнением жителей об этом вопросе в своём инстаграм.

Курган, Наталья Ефремова

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