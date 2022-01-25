В Кургане мошенник за день обманул пять пенсионеров на 700 тыс. рублей (ФОТО)

В Кургане задержали мошенника, который за один день обманул пять пенсионеров и получил от них 700 тыс. рублей. Ему 26 лет. Он направлялся в другой регион, когда его задержали полицейские. Об этом рассказывают 25 января 2022 года в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Как выяснили силовики, мужчина использовал уже известную схему: пугал пенсионеров тем, что их родственники стали виновниками ДТП, в котором есть пострадавшие. Пожилым людям предлагали урегулировать вопрос за деньги: закрыть уголовное дело и оплатить лечение пострадавшим. Номера злоумышленник, по данным областного полицейского Главка, подбирал методом случайного набора. Он просил у пенсионеров от 100 до 200 тыс. рублей. Деньги доверчивые граждане передавали курьеру, который к ним оперативно подъезжал.

Один из обманутых жителей – мужчина старше 80 лет – 1939 года рождения. Он отдал 200 тыс. рублей за «спасение» сына. Пенсионер быстро понял, что его обманули, и обратился в полицию. Силовики задержали злоумышленника при попытке покинуть Курганскую область. Вместе с ним в автомобиле находился также житель Челябинска 1995 г.р., причастность которого к данным противоправным деяниям устанавливается. Часть похищенных денег правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу.

Полиция просит тех, кто стал жертвами мошенников, обращаться по телефонам: 02 (с мобильного 102) либо (3522) 49-96-13.

Курган, Наталья Ефремова

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