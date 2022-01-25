В Кургане вынесли приговор лжеминеру

В Кургане суд вынес приговор лжеминеру. В конце сентября 2021 года 43-летний мужчина выпил, позвонил по номеру телефона «112» и сообщил о том, что в помещении курганского автовокзала находится бомба.

В отношении курганца возбудили дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В суде он свою вину полностью признал. Приговором мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Курган, Ольга Федорова

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