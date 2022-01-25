Курганский театр драмы переезжает в ДКМ

Здание Курганского театра драмы закрывается на реконструкцию. Последние показы на сцене пройдут 29 и 30 января. С февраля здесь начнется капитальный ремонт.

Объем работ очень большой, поэтому коллектив готовится покинуть здание театра на два театральных сезона.

«По проекту должны быть отремонтированы зрительный зал, включая балкон и ложи, фойе, голубой зал. Вся зрительная часть будет полностью обновлена, – рассказывает руководитель Курганского театра драмы Ольга Петрова. – В зале будут установлены новые кресла и предусмотрена вентиляция. Но самое главное, что новый интерьер будет полностью соответствовать историческому облику театра: будет воссоздана лепнина, сохранена наша прекрасная люстра».

Во время ремонта труппа переедет в помещения Дворец культуры машиностроителей. Там с 12 февраля театр драмы начнем показывать свои спектакли. Билеты на первые комедии «Слишком женатый таксист» (12 февраля) и «Смешные деньги» (13 февраля) по пьесам Рея Куни уже появились в продаже на сайте и в кассе театра.

Курган, Ольга Федорова

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