Губернатор Шумков объяснил запрет ночной парковки на улицах Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил подписчикам, зачем мэрия Кургана запрещает ночную парковку на улицах города. По словам главы региона, это необходимо, так как «после каждого снегопада невозможно почистить дороги, а также подъезды к учреждениям из-за беспорядочно запаркованных либо просто брошенных автомобилей».

Он добавил, что припаркованные авто мешают водителям движущихся автомобилей разглядеть переходящих дорогу пешеходов. «Это требование ГИБДД. Потому город принял обоснованное решение наводить в этом вопросе порядок и снижать аварийность. Это муниципальное имущество, за состояние которого они отвечают. Многие города просто вводят платные парковки, но это не наш метод. Нужно искать золотую середину между желанием бросить свою машину, где удобно, обслуживанием муниципальных дорог и безопасностью. Если вы хотите принять участие в поиске варианта – обращайтесь в администрацию», – написал г-н Шумков в ответ на вопрос от подписчика в инстаграм 25 января 2022 года.

Автор вопроса поинтересовался у губернатора, зачем автовладельцев «загоняют во дворы».

«В городе не решены проблемы ночной парковки автомобилей. Даже при желании поставить на платную автостоянку такой возможности у граждан нет, в связи с отсутствием автостоянок. <…> Так зачем загонять нас в переполненные автомобилями и заваленные утрамбованным снегом дворы. Ведь порой это просто невозможно. Этим мы просто создадим дополнительные проблемы связанными с вывозом мусора и элементарно проезду служб скорой и иных служб», – написал автор комментария.

Ранее мэрия опубликовала решение, согласно которому запрещается стоянка авто на обеих сторонах проезжей части по ул. Свердлова на участке от ул. Пушкина до ул. Р. Зорге. А также запрещается парковка с 20 часов вечера до 6 часов утра на участках перечисленных в постановлении улиц. Документ.

В документе говорится, что будет установлен знак работы эвакуатора. ГИБДД рекомендовано следить за соблюдением запрета.

Курган, Наталья Ефремова

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