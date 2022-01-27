Экс-сотрудник курганской ГИБДД отправится в колонию строго режима на 9 лет

Бывший начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД по Кургану Андрей Сергеев приговорен судом к 9 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в получении взятки и в мошенничестве.

«В период 2019-2020 годов, занимая указанную должность, осужденный с целью незаконного личного обогащения получил взятку в виде денег в сумме 501 тысячи рублей от сотрудника ООО «Уральская испытательно-техническая лаборатория» за принятие незаконных решений о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании заведомо подложных документов, представленных заинтересованными лицами указанной лаборатории, а также за общее покровительство их деятельности», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Также в ходе следствия было установлено, что в 2015 году Сергеев предоставил в жилищно-бытовую комиссию УВМД документы, содержащих ложные сведения о его нуждаемости в улучшении жилищных условий и отсутствии у него и его близких родственников жилья. На этом основании Сергеев незаконно получил единовременную социальную выплату в размере 4 млн 450 тыс. рублей для приобретения или строительства жилья.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговором суда у Сергеева конфискована сумма взятки, арестован принадлежащий ему автомобиль, в пользу УМВД РФ по Курганской области взысканы необоснованно полученные денежные средства.

Курган, Ольга Федорова

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