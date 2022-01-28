Прокуратура судится с мэрией Кургана из-за дорог

В Кургане прокуратура подала иск в суд на мэрию. Надзорное ведомство требует обязать муниципалитет привести городские дороги в соответствие с нормативными требованиями.

Ранее прокуратура города выяснила, что на покрытии ряда проезжих частей имеются выбоины и проломы, параметры которых превышают предельно допустимые размеры.

В частности, речь идет о проезде между домами №81 и №83 ул. Томина, ул. Свердлова в районе дома №18А ул. Р.Зорге, ул. Победы на участке от ул. Кремлёва до дома №3А ул. Сухэ-Батора.

Эти участки автомобильных дорог не пригодны для движения автотранспорта без проведения ремонтно-восстановительных работ, так как затрудняют движение машин с разрешенной скоростью.

Курган, Ольга Федорова

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