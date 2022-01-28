В Курганской области школы и отдельные классы уходят на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

В Курганской области на карантин закрыты 5 школ из-за ОРВИ, что составляет 1,5% от общего их числа, а также отдельные классы в 54 школах региона. Такое решение приняли руководители школ. Кроме того, из-за заболеваемости коронавирусом введён карантин в 7 группах дошкольных учреждений и некоторых классах в 20 школах. Такую информацию по состоянию на 27 января приводит департамент образования и науки Курганской области.

«К сожалению, заболеваемость в школах и в детских садах продолжает расти. Болеют как педагоги, так и дети. Ситуация в пределах сезонного уровня, пока закрываем отдельные классы и учреждения, где процент заболевших составляет более 20. Но чтобы сохранить очный формат обучения, необходимо строго соблюдать антиковидные нормы», – отметил директор департамента Андрей Кочеров, которого цитируют на сайте ведомства.

Он напоминает, что если в семье есть заболевшие, то ребёнка в школу и детский сад отправлять не нужно.

Губернатор Вадим Шумков 25 января сообщил, что решение о введении или невведении дистанта оперштаб примет в конце недели. По состоянию на пятницу, 12 дня, информации нет.

Ранее глава региона проводил опрос в своём аккаунте в инстаграм, поддерживают ли жители введение дистанта в школах. Мнения разделились. Люди оставили более 1200 комментариев.

Курган, Наталья Ефремова

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