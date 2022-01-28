В феврале курганцы получат новые квитанции за капремонт

Жители Курганской области 10 февраля получат квитанции с новыми суммами взноса за капитальный ремонт. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила и.о. генерального директора «Фонда капитального ремонта» Ольга Петрова.

Она напомнила, что согласно постановлению правительства Курганской области, с 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капремонт общего имущества установлен в размере 9 рублей 45 копеек. «Увеличение размера минимального взноса произошло на 2 рубля 48 копеек за квадратный метр, то есть сумма платежа для однокомнатной квартиры вырастет примерно на 100 рублей», – сказала Петрова.

Повышение размера взноса на капремонт в курганском правительстве объясняют ростом цен на строительные материалы.

«Кроме того, фонд капремонта сейчас применяет современные технологии, что стоит дороже, но положительно влияет на качество и сроки работ. Например, для ремонта кровли используются мембранные пвх-материалы», – пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Александр Медведев.

Он добавил, что часть расходов на капремонт берет на себя региональное правительство. К примеру, за два года чиновники выделили администрации Кургана субсидию в размере 76 млн рублей на ремонт фасадов, кроме того, в прошлом году 52 млн рублей правительство направило в фонд капремонта на замену 51 лифта.

В 2022 году в Курганской области было капитально отремонтировано 173 многоквартирных дома. Чаще всего жители принимали решение о ремонте крыш.

За последний год 26 многоквартирных дома решили заниматься капитальными без помощи фонда капремонта и перевели свои деньги на спецсчета. Теперь они самостоятельно собирают средства, выбирают подрядчика и контролируют ход работ.

Курган, Ольга Федорова

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