В Курганской области вынесли приговор бухгалтеру полицейской ОПГ

Суд вынес приговор бывшему бухгалтеру МО МВД России «Шадринский», которая в составе организованной преступной группы принимала участие в присвоении бюджетных денежных средств и их легализации.

В период 2012 по 2020 год осужденная входила в ОПГ под руководством замначальника УМВД России по Курганской области. Полицейский организовал хищение бюджетных средств путем присвоения денежного довольствия и премий, начисляемых сотрудникам шадринского райотдела полиции.

«Под руководством начальника МО МВД России «Шадринский» бухгалтер принимала участие в начислении денежных средств личному составу отдела полиции в завышенном размере и последующей их выплате в заниженном размере. Образовавшуюся разницу денежных средств обвиняемые присваивали и впоследствии распределяли между всеми участниками преступной группы», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Всего за 8 лет обвиняемыми было похищено не менее 53,5 млн рублей.

Помимо прочего, осужденная принимала участие в легализации похищенных денежных средств, осуществляя денежные переводы соучастникам с использованием своей банковской карты.

В настоящее время уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника УМВД России по Курганской области, бывшего начальника и бывшего бухгалтера-кассира МО МВД России «Шадринский» УМВД России по Курганской области рассматриваются в суде.

С бухгалтером в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Она дала признательные показания, изобличила других соучастников, а также оказала содействие в розыске денег, добытых преступным путем.

Уголовное дело в отношении осужденной было выделено в отдельное производство. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.5 ст.33, ч.2 ст.174.1 УК РФ. При максимально возможном наказании на срок до 10 лет лишения свободы, бухгалтеру назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Шадринск, Ольга Федорова

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