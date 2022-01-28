Курганских школьников переводят на дистант

Оперативный штаб Курганской области примет решение о переводе образовательных учреждений на дистанционный режим обучения. Это произойдет в том случае, если вырастет число школ, в классах которых введен карантин из-за ковида.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Область 45» заявила заместитель губернатора Лариса Кокорина. По ее словам, в первые три недели 2022 года наблюдался спад заболеваемости, но 4 неделя января дала рост в 1,8 раза. На 30 процентов выросла заболеваемость среди детей.

«Конечно, мы будем вводить дистант везде. Пока оперштабом принято решение выводить детей на дистанционное обучение веерно, – пояснила Лариса Кокорина. – Если в классе регистрируется случай короновирусной инфекции, то класс отправляется на дистант или на семидневный карантин. Если в школе заболели до 10 процентов учащихся, то вся школа уходит на дистанционное обучение. Если мы увидим, что растет число школ, переведенных на дистант, то будем принимать решение о переводе всех школ на дистанционный режим обучения».

Сейчас на карантине по ковиду находится 1 группа детсада, также закрыты классы в 14 школах.

В зависимости от эпидситуации будет решаться вопрос и по взрослому населению. По словам Кокоринй, при ухудшении обстановки оперштаб будет рекомендовать работодателям перевести на удаленную работу до 50 процентов сотрудников (сейчас этот показатель составляет 30%).

Пятая волна коронавирусной инфекции, по данным замгубернатора, может продлиться до 6 недель. Одним из способов борьбы с распространением ковида может стать детская вакцинация. На сегодняшний день в регион поступило 720 доз детской вакцины.

Курган, Ольга Федорова

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