Депутата Госдумы Ильтякова переизбрали главой курганских единороссов

Депутата Госдумы Александр Ильтяков переизбрали секретарём курганского регионального отделения «Единой Росси». Решение принято тайным голосованием 29 января 2022 года на отчётно-выборной конференции.

Его соперник – Владимир Иванов, набрал 4 голоса. Сам Ильтяков – 44 голоса.

«Для меня это дополнительная нагрузка. В должности я год, и нельзя сбавлять темп, надо наращивать обороты в работе. Надо сделать жизнь в Курганской области ещё лучше в рамках национальных и партийных проектов. Мы ведущая политическая сила Курганской области и всей страны, которая не на словах, а на деле доказывает это», – отметил г-н Ильтяков, которого цитируют в пресс-службе партии.

Ильтяков сменил на посту секретаря Евгения Кафеева в феврале 2021 года.

Курган, Наталья Ефремова

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