В Курганской области продлили свободный вход в ТРЦ без QR-кодов

В Курганской области продолжает действовать свободный вход в торговые центры без QR-кодов – до 28 февраля 2022 года. Соответствующие поправки в постановление губернатора Курганской области от 16 марта 202 года внесены главой региона Вадимом Шумковым в пятницу 28 февраля.

В официальных источниках об этом продлении пока информации нет – ни в официальных пабликах правительства, ни в новостной ленте официального сайта нет комментариев и пояснений. Есть только документ о внесении изменений, опубликованный в разделе «документы» на официальном сайте.

Также отсутствует информацию о том, будет ли введён дистант в школах, несмотря на то, что ранее анонсировалась публикация такого решения.

Курган, Наталья Ефремова

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