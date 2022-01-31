В Кургане автобус сбил пенсионерку

В Кургане автобус сбил пожилую женщину. ДТП произошло вечером 30 января напротив дома №15 по улице Гагарина. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил водитель ПАЗа.

«Пешеход 1960 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Курганской БСМП», – сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Курган, Ольга Федорова

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