В Курганской области за сутки почти 300 человек заболели ковидом

На 31 января в Курганской области, по информации регионального департамента здравоохранения, зарегистрировано 288 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 36 человек.

Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Куртамышском, Лебяжьевском, Шадринском, Шумихинском районах и муниципальных округах.

За прошедшие сутки проведено 2668 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 408,5 на 100 тыс. населения). Выписаны по выздоровлению 138 человек.

Курган, Ольга Федорова

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