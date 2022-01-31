В Шадринске продают знаменитую усадьбу Густомесова за 1 млн рублей

В Шадринске продают усадьбу купца Михаила Густоместова за миллион рублей. Речь идёт о памятнике истории и культуры, который расположен по адресу ул. Луначарского, 13. Это полукаменное здание 1878 года постройки.

Его выставили на торги. Общая площадь объекта – 300 кв.м. В здании два этажа. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно материалам, которые приложены к документам продажи, купец Михаил Густомесов продавал металл. Он перестроил усадьбу после того, как приобрёл её. В 1920 году усадьбу муниципализировали.

По документам правительства Курганской области 2018 года, в 2021 году в усадьбе должны были провести реставрацию, чтобы сохранить объект культурного наследия. Теперь же по условиям документации проектные работы для реставрации должен сделать новый собственник.

Тоги будут подводить 1 марта 2022 года.

Ранее в здании располагался проект «Елена Прекрасная». Из-за того, что активистов проекта просили покинуть здание, случился скандал.

Шадринск, Наталья Ефремова

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