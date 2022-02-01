В Курганскую область поступила вакцина от ковида для подростков

В Курганскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник М» в количестве 3900 доз, которая предназначена для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

Как напоминает пресс-служба губернатора Курганской области, прививка делается добровольно, по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Поставить ее можно в поликлиниках, а также в школах и техникумах, куда для выезжают специальные бригады медицинских работников.

Курган, Ольга Федорова

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