В Кургане без холодной воды остались жилые дома, школа и детский сад

В Кургане очередная авария на сетях водопровода (по адресу ул. Пригородная, 2). Без холодного водоснабжения остались жилые дома и детский сад.
В администрации Кургана перечислили адреса: ул. Карбышева №№ 60, 62, 66;
ул. Пирогова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (детский сад № 160), 15, 15а, 17 (школа № 25);
ул. Добролюбова №№ 73, 73 стр. 1 (баня), 75;
ул. Пригородная № 1а (Центр амбулаторного диализа); п. Сиреневый полностью; котельная № 23.
Курган, Ольга Федорова
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