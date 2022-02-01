В Кургане без холодной воды остались жилые дома, школа и детский сад

В Кургане очередная авария на сетях водопровода (по адресу ул. Пригородная, 2). Без холодного водоснабжения остались жилые дома и детский сад.

В администрации Кургана перечислили адреса: ул. Карбышева №№ 60, 62, 66;

ул. Пирогова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (детский сад № 160), 15, 15а, 17 (школа № 25);

ул. Добролюбова №№ 73, 73 стр. 1 (баня), 75;

ул. Пригородная № 1а (Центр амбулаторного диализа); п. Сиреневый полностью; котельная № 23.

Курган, Ольга Федорова

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