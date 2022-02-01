Артистка Васильева, раскритиковавшая Курган, не была в нем очень давно

Артистка Татьяна Васильева, которая раскритиковала Курган, была в городе очень давно. Об этом «Новому Дню» рассказали в «Курганском театрально-концертном объединении».

По словам, гендиректора Виктора Антипина, он даже не может вспомнить, когда актриса посещала Курганскую область. «В годы пандемии точно нет, – сказал он. – А что касается высказываний про город – это фантазия артиста. Если сравнивать Курган с Венецией или с Парижем, то конечно. А так это все фантазия, за это мы и любим артистов».

Сегодня в соцсетях появилось интервью с народной артисткой России Татьяной Васильевой. В программе Ирины Шихман «А поговорить?» Васильева назвала Курган городом, который ее шокировал.

«Ну вот Курган, например. Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, вот эти танки. Они были невыездные, они там прожили всю жизнь, ученые. Ну, жуть. Советский союз в плохом варианте. Там дорог вообще нет. Вообще нет дорог. Они никуда не ездят. Выживают, но ходят в театр», – сказала Васильева.

Однако, судя по всему, последний раз Татьяна Васильева была в Кургане в 2014 году и не может оценить изменения, произошедшие в городе за последние несколько лет.

Курган, Ольга Федорова

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