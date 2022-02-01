Губернатор Шумков объяснил, почему редко пишет о коронавирусе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, почему нечасто комментирует решения оперштаба и ситуацию с коронавирусом. По его словам, это должны делать компетентные органы, кроме того, обилие негативной информации, коей являются сведения о COVID-19, может влиять на снижение иммунитета жителей региона. Об этом глава области написал на своей странице «Вконтакте»1 февраля 2022 года.

Вадим Шумков отметил, что один из вопросов, который ему часто задают – почему он занимает «средневзвешенную позицию» и нечасто комментирует ковидную повестку.

«Губернаторам даны такие полномочия (по противодействию коронавирусной инфекции – прим.ред.). Но эти полномочия не делают меня автоматически вирусологом, эпидемиологом или санитарным врачом. А значит, я должен делать то, что понимаю и в чем разбираюсь, давая все же при этом по специальным темам возможность постоянно высказываться профессионалам, чтобы как можно больше и точнее информировать людей, не сбивая их с толку в и так непростой ситуации. Моя же задача, кроме общей координации всей деятельности и руководства штабом, – это организация мер по противодействию вирусу, но не выскакивая всякий раз по поводу и без. А делать так, чтобы по этой повестке слаженно работали все уполномоченные органы и учреждения. К тому же постоянная информационная накачка «сверху» с негативным посылом может легко перейти в нагнетание ситуации вплоть до запугивания людей, а это однозначно вредно. Это может подавлять, вгонять в депрессию. У запуганного же человека иммунитет слабеет, и он не может полноценно противостоять любой инфекции, включая коронавирусную. Потому основные мои функции в работе с коронавирусом, повторюсь, – это организация работы штаба и уполномоченных органов, вакцинация, работа с медицинскими учреждениями по лечению, а также, совместно с Роспотребнадзором, координация ограничительных и санитарных мер с целью снижения заболеваемости», – отметил г-н Шумков.

Он также поделился собственными рассуждениями о происхождении коронавируса и бенефициарах пандемии. По версии главы региона, это может быть один из видов войны, но только без применения традиционного оружия. Приводим цитату Вадима Шумкова полностью во избежание неверных трактовок.

«В отношении самого вируса, полагаю, главные «открытия» еще далеко впереди. Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было «Тик-Тока» или «клипового» восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий «нулевой» китайский пациент, который пошёл на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю. Ровно так же, как крайне слабо верю в то, что еще ранее свиной грипп «стартанул» с «нулевой» свиньи, а птичий, видимо, с «нулевой» курицы. Мы живем в мире, где войны, несмотря на трескотню про «демократию» и масштабную информационную завесу, как правило, имеют сугубо экономические причины. Сейчас воевать традиционным оружием страшновато («обратка» прилететь может), но сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы. Отсюда, возможно, внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР. Остальное, как в обычной войне, – вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют. Отличие от обычной войны разве, что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций ВПК зарабатывают иные бенефициары. Звучит, возможно, цинично. Вместе с тем, если и эта пандемия не закончится полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами, как судили ранее военных преступников, то наш мир могут ждать новые испытания», – написал губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

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