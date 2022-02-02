Губернатор Шумков прокомментировал госдолг США (СКРИН)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал новость о том, что госдолг США впервые превысил 30 трлн долларов.

В своем instagram губернатор опубликовал скрин с сайта Известий, на котором под фотографией стодолларовой купюры с портретом Бенджамина Франклина размещено сообщением о том, что государственный долг США достиг $30,012 трлн.

«С таким лицом долги не отдают) с таким лицом говорят: «Кому я должен, всем прощаю» или «Война все спишет»», – подписал сторис Шумков. Напомним, глава Курганской области нередко высказывается по международной повестке и, в частности, высмеивает и критикует внешнюю политику США.

Курган, Ольга Федорова

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