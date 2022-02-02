Курганские власти раздадут 100 млн аграриям

В Курганской области в 2022 году впервые будут предоставлены гранты для создания сельхозкооперативов. Как сообщает правительство региона, это инициатива губернатора Вадима Шумкова. Прием заявок от инициативных групп идет до 1 марта в департаменте АПК.

Средства субсидии можно направить на приобретение сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, лекарственных трав, дикоросов, а также на приобретение металлоконструкций для каркасно-тентовых ангаров.

По словам директора департамента АПК Павла Кощеева, в 2022 году планируется оказать поддержку кооперативам на общую сумму более 100 млн рублей. Предполагается, что благодаря новой программе будет поддержано не менее 6 объединений.

Курган, Ольга Федорова

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