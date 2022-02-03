В Курганской области будут судить организатора ралли, на котором погиб свердловчанин

В Курганской области будут судить инструктора катайского спортивно-технического клуба «Патриот», по вине которого погиб зритель автогонок.

Трагедия произошла 21 августа 2021 года в Катайском районе во время финала Открытого Кубка Катайского района по ралли-спринту «Казанская тропа 2021». Один из участников, управляя «ВАЗ-210740» при прохождении скоростного участка с трамплинами не справился с управлением и выехал за пределы необорудованной гоночной трассы, где сбил жителя Свердловской области. От полученных множественных травм потерпевший, 1993 г.р. скончался в машине скорой помощи.

Организатором гонок было АНО «СТК Патриот», а руководителем мероприятия (а также главным судьей) – 58-летний инструктор спортивно-технического клуба.

«Наступление трагических последствий стало возможным по причине того, что обвиняемым, как лицом, ответственным за организацию и проведение официального спортивного мероприятия, не были обеспечены меры безопасности участников и зрителей. Так, не были предприняты надлежащие меры по отсутствию и недопущению перемещения зрителей в опасной зоне в непосредственной близости от трассы, в том числе не было предусмотрено нахождение на данном участке информационных табличек или оградительных лент, предупреждающих о проведении ралли», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

В ходе предварительного следствия также выяснилось, что водитель автомашины был допущен до участия в соревнованиях без лицензии пилота.

Инструктора обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Дело передано в суд.

Курган, Ольга Федорова

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