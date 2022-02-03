В Кургане главу лесопожарного центра будут судить за махинации с госконтрактами

Бывший руководитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр» нанес региону ущерб в размере почти 18 млн рублей.

В 2019 году мужчина, исполняя обязанности директора учреждения, оплатил лесопожаную спецтехнику и подписал приемосдаточные документы до фактической поставки. Сделал он это, по версии следствия, из корыстной заинтересованности.

В результате учреждение получило технику, которая по характеристикам не соответствовала заявленным в госконтракте.

В отношении пожарного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того еще двух жителей Кургана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ), – сообщает прокуратура Курганской области. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Курган, Ольга Федорова

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