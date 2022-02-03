В Зауралье побит рекорд заболеваемости ковидом

В Курганской области 3 февраля зарегистрирован рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки было выявлено 804 новых случая COVID-19.

Они зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах и муниципальных округах.

На 3 февраля в Курганской области госпитализированы 80 человек.

Накануне, 2 февраля, оперативный штаб отчитывался о 718 заболевших, 1 февраля – о 344 новых случаях Covid-19.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»