В Зауралье на озере Медвежье построят гламурный кемпинг

В Курганской области модернизируют уникальный бальнеологический курорт санаторий «Озеро Медвежье», расположенный в Петуховском округе.

«Уже в 2022 году жителей Курганской области и гостей из других регионов и стран, которых привлекают лечебные свойства рапы и грязи, не уступающие по воздействию знаменитому Мертвому морю, будут встречать обновленные корпуса, дом культуры, столовая, деревянные коттеджи и глэмпинги», – сообщили в правительстве региона.

Также в планах возобновить строительство лечебного центра, возведение которого было несколько лет назад приостановлено. Сейчас готовится проектно-сметная документация, необходимая для приведения здания площадью около 2 тыс. кв. м к современным стандартам.

Действующую водогрязелечебницу уже привели в порядок – здесь сделали косметический ремонт ванного и грязевого отделений и установили новую систему вентиляции.

Также к прошлому летнему сезону в санатории благоустроили пляж. В современном стиле выполнены раздевалки, душевые, перголы, оборудованы детская игровая площадка, воркаут, площадка для волейбола.

Кроме того, на территории санатория заменили освещение, асфальт на аллеях, закупили новые скамейки.

Сейчас идет косметический ремонт жилого корпуса и капитальный ремонт Дома культуры и столовой. В ДК уже заменили кровлю, продолжается ремонт фасада и фойе. В столовой кроме кровли и фасада обновят внутренние помещения – проведут перепланировку, сделают два уютных зала, заменят мебель и оборудование для приготовления пищи. В завершающей стадии строительство деревянных коттеджей, в которых также будут размещать гостей санатория.

Создадут на курорте «Озеро Медвежье» и условия для комфортного отдыха любителей эко-туризма. Планируется, что летом 2022 года у гостей курорта появится возможность разместиться не в традиционном гостиничном номере, а в небольшом уютном глэмпинге.

«После модернизации у санатория «Озеро Медвежье» сможет предложить своим гостям разные виды комфортного отдыха. Кто-то привык отдыхать в гостиницах, кому-то хочется жить большой семьей или с друзьями в коттедже, кому-то – быть ближе к природе, для чего как раз и подходит глемпинг», – поделилась своим мнением о проекте модернизации санатория директор Санаторно-курортного объединения Наталья Краснова.

Курган, Ольга Федорова

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