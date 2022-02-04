В Курганской области сменился заместитель губернатора – куратор строек

В правительстве Курганской области новый заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ. Анатолий Воробьёв ушёл в отставку. Его заменит выходец из «Кургангражданпроекта» Константин Малышев. Об этом сообщает 4 февраля 2022 года телеграм-канал правительства региона.

В сообщении отмечается, что г-н Воробьёв уходит, так как нашёл новое место работы.

Биографии г-на Малышева в официальных источниках правительства пока нет. Сообщается лишь, что он до перехода в правительство региона трудился на посту гендиректора «Кургангражданпроект».

Анатолий Воробьёв работал в правительстве Курганской области с ноября 2018 года. Заместителем губернатора он стал через месяц после прибытия в регион. Таким образом на посту замгубернатора он проработал порядка 3 лёт.

Курган, Наталья Ефремова

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