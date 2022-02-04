Военный медик Сигидаев возглавил курганский Депздрав

Военный медик Алексей Сигидаев назначен директором департамента здравоохранения Курганской области. С конца ноября 2021 года он возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности директора.

Г-н Сигидаев окончил военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Кандидат медицинских наук. До ноября 2021 года был преподавателем военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Ранее он работал в регионе в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ. Отряд прибыл в Курганскую область для помощи работающим в регионе медикам в период пандемии коронавируса.

Курган, Наталья Ефремова

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