За год в Курганской области животные напали на людей 2222 раза

В Курганской области в 2021 году зафиксировано более двух тысяч случаев нападения животных на людей. Об этом в эфире телеканала «Область 45» сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

«В 2021 году зарегистрированы 2222 обращения за медицинской помощью по поводу нападения животных. Либо это были укусы, либо оцарапывания, либо ослюнение, – рассказала Хомко. – Ослюнение тоже серьезно учитывается, потому что на коже человека могут быть микротрещины, которые появились до того, как человек встретился с животным. Через них может попасть вирус в организм человека».

Большая часть обращений за медицинской помощью граждан, пострадавших от животных, приходится на Курган (почти 50% случаев) и Шадринск (13%).

В основном на людей нападают домашние собаки. Половина всех обратившихся за медпомощью граждан пострадали от укусов собак. Среди диких животных превалируют лисицы, енотовидные собаки и барсуки. Бешенство в прошлом году было подтверждено у восьми животных в шести районах области.

Курган, Ольга Федорова

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