Экс-директор курганского предприятия спрятал от налоговой 23 млн

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Щучанское ДРСУ».

На протяжении 2019-2020 годов мужчина, ранее допустивший задолженность по налогам организации, уклонялся от принудительного взыскания средств.

«Руководитель организовал расчеты с контрагентами через кассу и счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, на который были выставлены инкассовые поручения. Своими умышленными преступными действиями обвиняемый создал ситуацию отсутствия на расчетном счете АО денежных средств, в результате чего в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 23 млн рублей», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

В результате принятых следователем мер недоимка по налогам и страховым взносам предприятием-должником погашена в ходе предварительного следствия.

Курган, Ольга Федорова

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