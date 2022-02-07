Губернатор Шумков рекламирует Курган иногородним застройщикам

Курганскую область посетил глава московской строительной компании «Ойкумена» Лев Гниденко. Он встретился с губернатором Вадимом Шумковым и осмотрел перспективные для комплексной жилищной застройки земельные участки в микрорайоне Заозерный. Также гостю показали площадку под строительство взрослой поликлиники и курганский индустриальный парк.

Гниденко отметил выгодные условия для размещения новых производств на площадке индустриального парка и выразил заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Курганской области, – сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Шумков рассказал Льву Гниденко, что Курганская область нуждается в застройщиках, которые готовы работать качественно и сдавать объекты в срок.

Губернатор отметил, что в регионе введены субсидии для тех, кто берет ипотеку: до 500 тысяч рублей на возмещение первого взноса на приобретение квартиры в малоэтажных многоквартирных жилых домах и до 700 тысяч на приобретение и строительство дома.

Сейчас Курганская ипотечно-жилищная корпорация приглашает организации для строительства индивидуальных жилых домов на участках комплексного освоения в Шадринске и селе Колесниково Кетовского района, которые жители смогут приобрести с вышеуказанной господдержкой.

«К освоению и строительству предлагается в Шадринске – 115 участков от 8 до 12 соток, в с. Колесниково 146 участков от 8 до 12 соток. К каждому земельному участку летом 2022 года будут подведены сети электро- и газоснабжения», – сообщили в правительстве.



Справка:

«Ойкумена» работает в 8 городах России и в Республике Сербия. В портфолио строительной компании – объекты жилого строительства, коммерческая недвижимость и объекты социального назначения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Архангельске.



Курган, Ольга Федорова

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