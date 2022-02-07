В Зауралье будут судить несовершеннолетнего гонщика, по вине которого погиб человек

В Курганской области будут судить 17-летнего юношу, по вине которого погиб несовершеннолетний курганец.

В сентябре 2021 года обвиняемый в алкогольном опьянении сел за руль «ВАЗ-2109» и выехал из Макушино в сторону поселка Лебяжье. На заднем сидении автомобиля находились двое его знакомых. Двигаясь со скоростью около 130 км/ч, молодой человек не справился с управлением и вылетел в кювет.

От полученных в результате ДТП травм один из пассажиров (2004 г.р.) скончался. – сообщает СУ СКР по Курганской области. Уголовное дело передано в суд.

Курган, Ольга Федорова

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