Курганский хакер пытался взломать минздрав Чечни

Житель Шумихи (Курганская область) обвиняется в попытках взлома госструктур из других субъектов РФ. В том, числе курганского хакера заинтересовал сайт минздрава Чечни.

«Фигурант незаконно использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Предпринимал попытки преодоления защиты ресурсов, принадлежащих министерству здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново», – рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области ведомстве.

Работал курганский хакер со своего домашнего компьютера и был оперативно вычислен спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело по 1 ст. 273 УК РФ («Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).

Курган, Ольга Федорова

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