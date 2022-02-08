В курганском санатории «Лесники» построят СПА-центр

В ближайшие три года курганский санаторий «Лесники» должен превратиться в современный санаторно-рекреационный комплекс.

До 2024 года инвестор Владлен Воробейчик планирует вложить в проект около 1 млрд рублей и создать 280 рабочих мест. Здесь будет функционировать круглогодичный центр для пациентов с различными видами заболеваний.

Сейчас поликлиника предоставляет услуги по 5 оздоровительным программам, в том числе здесь могут и восстановить здоровье переболевшие коронавирусом, для этого приобрели современное оборудование. К примеру, аппарат «Ингалипт» позволяет проводить ингаляции подогретой кислородно-гелиевой смесью (технология показала высокую эффективность при лечении пациентов с пневмонией, в том числе вызванной СOVID-19).



Идет работа и по созданию комфортных условий для проживания и отдыха гостей. Уже отремонтировали гостиничные номера в корпусе №1, привели в порядок помещения ресторана и клуба. Построена русскую баня на дровах. На территории санатория можно покататься на коньках, лыжах, квадроциклах, для детей работают детская комната и творческая мастерская.

В планах – дальнейшая реконструкция зданий, модернизация лечебного центра, а также строительство СПА-центра, включающего термальный и банный комплексы, два бассейна, в том числе открытый с пляжной зоной, создание пешеходных зон и зон отдыха, глемпинга.

Сегодня санаторий посетил губернатор Вадим Шумков. Руководителей профильных органов власти он поставил задачу совместно с инвестором проработать вопросы по созданию инфраструктуры, в том числе по ремонту ведущей к санаторию дороги. Также чиновники должны обсудить предоставление мер поддержки.

В пресс-службе правительства напоминают, что инвестпроекту уже оказана господдержка. В прошлом году ООО «Лесники» получило льготный микрозайм от Фонда микрофинансирования Курганской области и субсидию на первый взнос на приобретение оборудования по договору лизинга. Сейчас организацией подана заявка на получение субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.









Курган, Ольга Федорова

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