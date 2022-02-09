В отношении главы курганского села возбудили уголовное дело

В отношении главы одного из сельских поселений Варгашинского района Курганской области возбуждено уголовное дело. Мужчина имел привычку управлять автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Первый раз главу села поймали пьяным за рулем весной 2021 года. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управлять автомобилем на 1 год 8 месяцев.

Затем явно выпившего мужчину задержали в декабре сотрудники ДПС. Проходить медицинское освидетельствование глава села отказался.

В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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