В Кургане появится свой Манхэттен: стартовали работы по созданию ЖК на озере с островом

В Кургане начаты работы по созданию современного жилого комплекса в микрорайоне Заозерный на берегу озера Черное.

В феврале будет подготовлена планировочная концепция, а в мае – полная архитектурно-планировочная концепция первого в регионе проекта комплексного развития территории, – сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, в конце прошлого года администрация Кургана подписала соглашение о строительстве с компанией «Партнер-Строй». Застройщик возведет в Заозерном мало- и среднеэтажные многоквартирные дома и двухэтажные таунхаусы с персональными террасами или двориками позади дома.

Площадь участка под застройку проекта составляет почти 155 Га. При этом в создании современного жилого комплекса задействуют не только берег озера, но и остров, что сделает проект уникальным.

Сейчас в мэрии сформирована рабочая группа по разработке проекта, компанией-застройщиком получена предварительная геодезическая съемка рельефа. Просчитано количество необходимых социальных объектов.

Строительство комплекса в Заозерном – не единственный проект КРТ, который планируется реализовать в Курганской области. В регионе создан банк земельных участков, включающий в себя 1 187 га свободной земли. Под КРТ до 2030 года планируют вовлечь незастроенные участки площадью 259,4 га, где планируется построить минимум 600 тыс. кв. м жилья и 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

Курган, Ольга Федорова

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