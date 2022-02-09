Курганцы обвинили депздрав в издевательстве: они неделями не могут дождаться врача

Жители Курганской области возмущены работой врачей. Из-за коронавируса медики игнорируют пациентов с другими заболеваниями. Система, выстроенная в пандемию курганским депздравом – ущербная, – считают люди, они не могут дозвониться до поликлиник, не могут дождаться врача на дом. Об этом курганцы пишут в социальных сетях.

«Сколько можно издеваться над людьми? 4 февраля вызывали ночью скорую, отцу было плохо с сердцем, высокое давление, начал задыхаться, отек весь. После скорой приехала кардиобригада, оказали первую помощь, прописали таблетки и сказали срочно вызвать участкового врача. Был вызван терапевт на дом, и его до сих пор нет. После звонка в регистратуру, сказали ждите в течении трех дней. Пошел четвертый день. Что, кроме коронавируса нет других болезней? Издевательство над пожилыми. Куда ещё на вас пожаловаться?», – написала в группе «Типичный Курган» ВКонтаке Марина Урванцева.

Пост получил десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Курганцы пишут, что 4 дня – не срок. Многие не могут дождаться врача по две недели. Можно рассчитывать на относительно быстрый приезд только «скорой помощи» и то – в городе. В районах медики едут на вызов три часа и более.

«Мы в субботу в Кетовский район 6 часов скорую ждали, пока я не заорала, боли в животе t 39, а у диспетчеров на уме одни корона и омикрон, они же только за тех больных хорошие деньги получают, а остальные пусть ждут, мрут, больше же заболеваний нет никаких», – написала Алевтина Пинигина.

С участковыми врачами в районах также проблема, люди сообщают, что пациентам из деревень нужно ехать на прием в районные центры. «В деревнях нет возможности вызвать участкового врача. Всем нужно ехать в районный центр, и пофиг, как ты себя чувствуешь. Раньше хоть фельдшер имел право на больничный отправить, но где-то кто-то умный решил помочь людям, и всем теперь в районный центр», – пишет Егор Иванов.

В департаменте Курганской области не стали комментировать ситуацию в целом. «Для детального рассмотрения данного сообщения просим автора поста уточнить, данные папы (ФИО, дата рождения, контактный телефон), к какой медицинской организации прикреплен по месту жительства», – написали под постом сотрудники депздрава.

Курган, Ольга Федорова

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