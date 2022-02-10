СК расследует дело в отношении главы компании, оставившей курганцев без отопления

В Курганской области расследуется уголовное дело в отношении директора ООО ТСК «Игнис». Согласно данным базы Seldon, директором и учредителем компании является Никита Яско.

По версии следствия, осенью прошлого года теплоснабжающей компанией жителям ряда многоквартирных домов в селе Половинное Курганской области не оказывалась услуга по надлежащему теплоснабжению.

«Вследствие недобросовестного отношения директора организации к своим обязанностям заблаговременно не были устранены неисправности системы отопления, не были подготовлены запасы топлива, в связи с чем, параметры микроклимата в жилых помещениях не соответствовали норме в связи с низким температурным режимом», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), принимаются меры к организации обеспечения надежного теплоснабжения местных жителей.

Курган, Ольга Федорова

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