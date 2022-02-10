В Кургане инвалиду три месяца не выдавали необходимые лекарства

В Кургане инвалид получил необходимые лекарства только после вмешательства прокуратуры. В ноябре 2021 года мужчина обратился в больницу, однако рецепты на получение льготных лекарственных препаратов ему не выписали ввиду их отсутствия в аптеках. В результате инвалид более трех месяцев не был обеспечен лекарством.

«В целях восстановления прав инвалида прокуратура внесла в адрес главного врача лечебного учреждения представление об устранении нарушений закона», – рассказали в прокуратуре Курганской области. После этого мужчине были лекарственные препараты.

Курган, Ольга Федорова

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