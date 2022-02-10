В курганской больнице нашли кишечную палочку

курганский Роспотребнадзор потребовал от главы депздрава области Алексея Сигидаева взять под контроль ситуацию в Белозерской районной больнице. В медучреждении были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства.

Так, в пищеблоке ЦРБ обнаружили Бактерии группы кишечной палочки, изношенный инвентарь, побитую посуду. В больнице не осуществлялась профилактика иерсениоза, приготовление блюд проходило без соответствия рецептуре и технологии приготовления.

«Стоит отметить, что летом 2021 года в отношении и.о. главного врача ЦРБ на основании материалов прокуратуры Белозерского района уже было вынесено постановление за нарушения требований к организации питания с назначением штрафа», – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, в больнице нарушались санитарные требования к обращению с медицинскими отходами, а сведения о новых случаях заражения коронавирусом передавались без контактных телефонов, что делало невозможным оперативную связь с пациентами.

Роспотребнадзор привлек должностные лица медорганизации к административной ответственности по ст. 6.3 ч.1 и ст.6.6 и выдал ЦРБ предписание, контроль которого будет осуществлен во второй половине февраля 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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